أرسنال.. إيفرتون وميلان لاجتياز الأزمات المحلية

نيقوسيا (أ ف ب)

يبحث إيفرتون الإنجليزي عن إنقاذ موسمه القاري بعد بداية سيئة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، فيما يتطلع ميلان الإيطالي إلى فوز ثالث يرفع معنوياته محلياً ويضعه على مشارف الدور الثاني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فبعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة وتعادله على أرضه مع أبولون ليماسول القبرصي 2-2، يستقبل إيفرتون ليون الفرنسي في مباراة قوية ضمن المجموعة الخامسة.

واحتاج فريق المدرب الهولندي رونالد كومان إلى ركلة جزاء متأخرة لواين روني لإدراك التعادل مع برايتون في البريميرليج الأسبوع الماضي، وفي آخر شهرين لم يحقق الفوز سوى على سندرلاند في كأس الرابطة وبورنموث.

وقال الآيسلندي جيلفي سيجوردسون القادم بصفقة خيالية بلغت 58 مليون دولار أميركي خلال فصل الصيف: نحتاج فقط لتحقيق النتائج، بعدها ستعود الثقة إلى الفريق وتكون الأمور أسهل علينا.