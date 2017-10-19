الأهلي يتسلح بـ «الساحر السوري» لعبور «ديربي جدة»

الرياض (أ ف ب)

يعول الأهلي على قدرات هدافه السوري عمر السومة، في هز الشباك لتخطي منافسه الاتحاد في ديربي جدة، المرتقب بعد غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في قمة مواجهة المرحلة السابعة من بطولة السعودية.

ويعتلي الأهلي جدول ترتيب الفرق بالتساوي مع أندية الباطن والفيصلي والهلال برصيد 13 نقطة لكل منها، لكن الهلال لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد.

ويبدو السومة هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، في ذروة تألقه عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، الذي ودع تصفيات كأس العالم، وهو يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال المساهمة في حسم فريقه للديربي، وتعزيز موقعه في صدارة الهدافين التي يتربع عليها برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع.

وواصل السومة «الساحر السوري» تحطيم أرقامه مع فريقه ووصل إلى الهدف رقم 100 في جميع المسابقات المحلية السعودية، بعد إحرازه الهدف الأول في مرمى الشباب خلال مباراة الفريقين في المرحلة السادسة، التي تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصنع ثالثاً ليقود فريقه لفوز تاريخي وبنتيجة (5-2).