كوزمين يقود شباب الأهلي ـ دبي أمام الشارقة

منير رحومة (دبي)

يعود الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي - دبي، لقيادة الفريق أمام الشارقة، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بعد انتهاء عقوبته الإيقاف مباراتين، حيث وجد للمرة الأخيرة على دكة البدلاء في مباراة العين خلال الجولة الثانية.

ويسعى كوزمين إلى استثمار الأجواء الإيجابية بالفريق بعد الفوز الكبير على الإمارات في الجولة الماضية، وانتزاع نتيجة إيجابية جديدة أمام فرقة النحل، لتدعيم رصيد الفريق وتعزيز تواجده في المراكز المتقدمة لجدول الترتيب، وحرص مدرب الفرسان الثلاثة على الإشادة بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب المساعد كاتلين.

وتشهد صفوف شباب الأهلي - دبي، عودة الحارس ماجد ناصر إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن تعافى من الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل مباراة العين، بالإضافة إلى شفاء حسن إبراهيم من نزلة البرد، واكتمال جاهزيته لدعم خط الوسط .