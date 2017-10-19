برانديلي: «شراسة» عجمان تتطلب منا الحذر والتركيز

وليد فاروق (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، أن مباراة عجمان ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، صعبة للغاية وتتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين من لاعبي فريقه، من أجل تحقيق الهدف من المباراة، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة، لمواصلة المسيرة الناجحة لـ«العميد» في المسابقة.

ووصف برانديلي فريق عجمان بأنه منافس «شرس» نجح في تقديم نفسه خلال الجولات السابقة بشخصية مميزة وأسلوب هجومي واضح، يعتمد الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما تجسد في المعاناة الكبيرة التي لاقاها الفرق التي واجهته، مستطرداً: «المقومات التي يتسم بها عجمان، علاوة على سعي الفريق لتعويض خسائره السابقة، تتطلب منا ضرورة الحذر والتركيز الشديد».

ورفض برانديلي المقارنة بين المواجهة السابقة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، والتي انتهت بفوز النصر بثلاثية نظيفة، وبين المواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً، مشيراً إلى أن أداء فريق عجمان تطور كثيراً منذ تلك الفترة، خاصة على صعيد الهجمات المرتدة.

وكشف مدرب النصر عن أن استمرار غياب محترفه البرازيلي مارسيلو سيرينو بسبب الإصابة في حين أن احتمالات مشاركة فواز عوانه العائد من الإيقاف كبيرة، ونفس الأمر بالنسبة لمدافع الفريق طارق أحمد والذي كان قد تعرض لبعض الإجهاد في مباراة دبا الماضية مما استلزم تغييره.

واعترف برانديلي أنه يحاول تطوير الأداء الهجومي للفريق من خلال التركيز على 3 محاور، هي العمل على إتقان اللمسة النهائية وتوقيت إنهاء الهجمات، علاوة على تدريب اللاعبين على التصويب من خارج منطقة الجزاء، وهو الأمر الذي افتقده طوال الشوط الأول من مباراة دبا، قبل أن يفك المغربي عبد العزيز برادة الاشتباك بهدفه الأول من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.