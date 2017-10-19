«حامل اللقب» يواجه «المتصدر» غداً

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تين كات: نعاني الحظ السيئ ومواجهة الوصل ممتعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة لقاء فريقه غدا أمام الوصل بالصعب، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بمقر النادي مساء أمس، نواجه منافس قوي ويكفي أنه متصدر البطولة، لذلك فالمباراة تحتاج إلى تعامل خاص.

وتوقع تين كات أن المباراة سوف تكون ممتعة للغاية من الطرفين، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز. وقال: دائما ما تكون المباراة أمام الوصل مفتوحة وحافلة بالأهداف، بالنسبة لنا اللعب مع المتصدر أمر مختلف، لذلك فنحن على أهبة الاستعداد لهذا اللقاء الصعب بكل المقاييس.