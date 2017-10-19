عبد العزيز محمد: بيسيرو أضاع «شخصية الملك»!

علي معالي (دبي)

اكد عبدالعزيز محمد، مدير فريق الشارقة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييراً بنسبة 180 درجة من كل النواحي الفنية والخططية، وسوف تشاهد جماهير الفريق روحاً جديدة تساهم في استعادة جزء من هيبة الملك.

وقال عبدالعزيز محمد: «الخطورة الكبيرة التي عانى منها الفريق في الفترة التي تولى فيها بيسيرو المهمة هي ضياع شخصية الملك تماماً، فلم يكن هناك استقرار على التشكيلة الأساسية أو حتى البدلاء مما جعلنا في حيرة من أمر الفريق من مباراة لأخرى».

وأضاف عبدالعزيز محمد: «تحدثت مع المدرب السابق بشكل ودي دون تدخل في عمله في هذا الشأن، وهو ما قام به أيضاً عبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، من وازع حبنا ومعرفتنا بالفريق وعناصره وتواجدنا بين جدران الملعب البيضاوي لسنوات طويلة، ولكنه لم يستجب في بعض الأمور».

وأشار إلى «أننا نمتلك لاعبين على مستوى عالٍ جداً، ولم يقم بيسيرو بالاستفادة منهم، وتدخلت لديه، بل ضغطت عليه لكي يقوم بإشراك محين خليفة لأنه لاعب صاحب إمكانات عالية، وأجرى عملية جراحية منذ فترة طويلة تصل إلى 8 أشهر، وأصبح مؤهلاً ليقود الفريق بشكل مثالي، لمعرفتي بقدراته العالية وإمكانياته التي يمكن أن يستفيد منها الفريق، وربما تكون كثرة ضغوط النتائج التي كانت على بيسيرو لم ير اللاعب كما رأيته أنا، وبالتالي كانت الاستجابة جيدة منه في هذا الشأن»، وقال: «هناك أريحية في التدريب الآن، وما سمعناه من القائمين على النادي بالدعم المعنوي في المقام الأول جعل المعنويات ترتفع كثيراً، والقصور الذي حدث بالفريق أن المدرب لم يستقر على تشكيلة في فترة قيادته للملك، ونرى متغيرات متنوعة تساهم كثيراً في عدم الثبات، ولا بد أن يكون هناك ثبات على التشكيلة الأساسية، وثبات في الاحتياط أيضاً، ولكن ما حدث مع المدرب دفعنا إلى هذا الموقف والترتيب في بطولة الدوري، ولم يصنع بيسيرو شخصية قوية للفريق»، وكشف: «تحدثت مع بيسيرو وأيضاً تناقش معه العجلة، بشكل ودي دون تدخل في بعض الأمور الفنية، حيث نبحث دائماً على مصلحة النادي دون تدخلات تضر بالمدرب».

وعن ندرة الهدافين بالفريق حالياً يقول: «هي مشكلة في الكرة الإماراتية بشكل عام وليس الشارقة فقط، ولا يوجد عندنا حالياً سوى علي مبخوت، وباستثناء ذلك فالساحة خالية من هذا اللاعب الذي ينجح في التسجيل من أشباه الفرص كما كنا نفعل في الماضي، عندما كنت هدافاً في بيت الملك ومنتخبنا الوطني أيضاً».

وعن كيفية حل هذه الإشكالية يقول عبدالعزيز محمد: «لا بد من تقليص عدد الأجانب إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة، لأنه في هذه الحالة ستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين المواطنين لإثبات كفاءتهم وستكون مشاركتهم أكبر، وبالتالي نستطيع استعادة انتقاء الهدافين من كل أنديتنا، ولكن إذا استمرت الحال على ما هو عليه الآن، فسوف تزداد ندرة التهديف للاعب المواطن في أنديتنا».

وحول مباراتي شباب الأهلي دبي والعين يقول: «عبدالعزيز العنبري قادر على هذا التحدي الذي سيبدأ بمباراتين في غاية الأهمية، وثقتنا كبيرة إمكاناته وقدرته على إدارة المباراة بالشكل الإيجابي، ونتوجه بالشكر للعنبري على توليه المهمة في هذا التوقيت، وهو ما يؤكد حبه وعشقه للنادي، وبدأت أشعر بحالة ارتياح لدى لاعبي الفريق في أول تدريب، ولن نلوم العنبري في أي نتيجة، سواء مع شباب الأهلي دبي أو العين»، وتابع: «سيتغير التنظيم وطريقة اللعب بالشارقة بشكل كامل، وهو ما نتوقعه من اللاعبين والجهاز الفني، وأطالب جماهيرنا بضرورة الالتفاف حول الفريق للخروج من هذا النفق المظلم، وثقتنا كبيرة في عبورنا لهذا المرحلة بنجاح».