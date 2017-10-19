دبا الفجيرة - الظفرة كسر «العقدة» أو تأكيدها في 618 يوماً !

فيصل النقبي (الفجيرة)

618 يوماً مضت منذ آخر فوز حققه دبا الفجيرة على الظفرة في دوري الخليج العربي، ويرجع تاريخه إلى يوم 10 ديسمبر 2015 على استاد حمدان بن زايد، وانتهى لمصلحة «النواخذة» 5-3، في لقاء مثير بين الفريقين في الدور الأول من موسم 2015-2016.

ومنذ ذلك الوقت والظفرة يتفوق في النتائج والمباريات، حيث تعززت أفضلية الظفرة بواقع 4 انتصارات مقابل انتصارين للنواخذة، ولم تشهد لقاءات الفريقين على مدار المواسم الثلاثة السابقة أي تعادل بينهما من أي نوع. وتلقي هذه الخلفية التاريخية بظلالها على لقاء الفريقين، فهذا الملعب يبتسم للظفراوية دائماً في اللقاءات التي يحتضنها بينهما، ويأمل كاميلي في أن يكسر عقدة النتائج السلبية اعتباراً من لقاء اليوم، حيث لم يسبق له أن تذوق طعم الفوز أمام الظفرة في اللقاء الوحيد الذي قاده فنياً لمصلحة دبا الفجيرة، فقد خسر الفريق بخماسية نظيفة في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي، وفي المقابل فإن السوري محمد قويض الذي قاد فريقه في أربع مواجهات مع «النواخذة»، وحقق الانتصار في 3 لقاءات مقابل خسارة وحيدة، يدرك هذه المرة بأن المواجهة لن تكون مثل سابقتها، لأن أصحاب الأرض قد تصالحوا مع ملعبهم في آخر 3 لقاءات.

عادل سالم: سنحقق الانتصار الأول على ملعبنا

أوضح عادل سالم الحمادي الظهير الأيسر لدبا الفجيرة بأنه وزملاءه اللاعبين يستشعرون أهمية اللقاء، خاصة أنه يأتي بعد خسارة مستحقة أمام النصر في الجولة الماضية، وأعلنوا التحدي لتحقيق الفوز.

وقال الحمادي إنه وزملاءه المدافعين أمام مسؤولية كبيرة في إيقاف خطورة العناصر الهجومية للظفرة، مشيراً إلى أن تعليمات الجهاز الفني للفريق واضحة، وهي منع أي خطر أمام المرمى والحفاظ على نظافة الشباك.

الشامسي: تألق السويدي يحفزني للأداء القوي

أكد سلطان الشامسي لاعب الظفرة، أن الحضور اللافت لزميله سلطان السويدي في المباراة الماضية أمام الجزيرة، والذي أسفر عن إحرازه واحداً من أجمل أهداف الدوري، بمثابة حافز كبير لتقديم الأداء الذي يلبي تطلعات فريقه. ووصف الشامسي مباراة اليوم بالمهمة والصعبة، ذلك لأن «النواخذة» يقدم أداءً جيداً خاصة في الشق الهجومي، مشدداً على أن لكل فريق بعض السلبيات التي يجب على الطرف الآخر استغلالها.