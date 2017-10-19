الوحدة - حتا تاريخ «العنابي» يتحدى صحوة «الإعصار»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

4 مواجهات فقط جمعت الوحدة وحتا عبر تاريخهما في دوري الخليج العربي، كانت الغلبة فيها لـ«العنابي»، الذي تفوق في ثلاث مباريات، بينما حضر التعادل مرة واحدة في الجولة الأولى من دوري الموسم الماضي، لكن مباراة اليوم لها طابعها المختلف، خاصة أنها تأتي بعد أول خسارة للوحدة، وأول انتصار لـ«الإعصار» في المسابقة هذا الموسم، بعكس حال الفريقين في الجولة الماضية التي دخلها الفريقان في وضع معاكس.

ويعيش أصحاب السعادة حالة من الإحباط بعد الخسارة من الوصل، خاصة أنها جاءت بعد تفوق كبير على المستطيل الأخضر لـ«أصحاب السعادة»، وهبطت بالفريق من قمة جدول الترتيب إلى المركز الرابع، وليس أمامه سوى أن يستمر في تحقيق الانتصارات على ملعبه، ويعود للسباق من جديد.

والوحدة في وضع أفضل نسبياً عن مباراته السابقة التي كانت الأفضل له منذ انطلاقة المسابقة، حيث خاضها الثنائي جوجاك وشانج ريم بعد 48 ساعة فقط من عودتهما منتخبي بلديهما، كما أن المباراة تعد تحدياً خاصاً للاعبين على المستويين الفردي والجماعي.

باوزير: لست فالديفيا!

قال خالد باوزير، لاعب الوحدة، «إنه ليس فالديفيا، أو لاعب آخر، وأن ما يهمه أن يعطي أفضل ما عنده في الفريق، وينفذ ما يطلبه منه المدرب بشكل صحيح خلال المباريات»، مشيراً خلال رده على تساؤل هل بإمكانه أن يقوم بدور فالديفيا لاعب الوحدة السابق في وسط الملعب، إلى أن التشابه بين اللاعبين ليس وارداً، لأن لكل لاعب ما يميزه، وأن الأهم له ولزملائه هو كيف يفوز الوحدة، مشدداً على أنه موجود دائماً متى ما طلب منه المدرب المشاركة.

مال الله: لا تراجع بعد الفوز

أكد محمد مال الله، لاعب حتا، أن فريقه عاقد العزم على مواصلة الأداء القوي وعدم التراجع، عقب الفوز على الشارقة في الجولة الماضية، وذلك على الرغم من صعوبة مواجهة الوحدة، الفريق القوي، على ملعبه، وأوضح أن لكل فريق نقاط قوة ونقاط ضعف، وهو ما يركز عليه المدرب نزار محروس عبر تحليل الخصم، وتقديم المعلومات اللازمة والواجبات التي يجب أن نقوم بها في المباراة.