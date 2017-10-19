منتخب الشباب يتدرب في طشقند بطموح بلوغ نهائيات آسيا

طشقند (الاتحاد)

رحب محمد حارب المحيربي، سفير الدولة لدى أوزبكستان، بأعضاء بعثة منتخبنا الوطني للشباب الموجودين حالياً في طشقند، التي سبق لها أن استضافت العديد من المنتخبات الوطنية والفرق الإماراتية بهدف المشاركة في الاستحقاقات الرسمية أو المعسكرات التدريبية والإعداد، مؤكداً أن منتخب الإمارات للشباب ومن خلال التصفيات الآسيوية التي ستكون في جمهورية قرغيزستان، يحمل آمال وتطلعات الشارع الرياضي في الإمارات، والذي ينتظر منه الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية تؤهله لبلوغ المرحلة المقبلة والتأهل إلى نهائيات آسيا للشباب 2019، بجانب منتخبات تمثل نخبة القارة.

وطالب المحيربي لاعبي «الأبيض» بالتحلي بالروح العالية وإظهار الأخلاق التي يتميز بها أبناء الإمارات، وبأن يكونوا سفراء لوطنهم من خلال هذه المحطة المهمة، خاصة بعد أن جانب التوفيق منتخباتنا الوطنية الأخرى التي لم تنجح في الوصول إلى المراحل المتقدمة من خلال الاستحقاقات التي شاركت بها، وقال: «تتجه كل الأنظار اليوم نحو منتخبنا الوطني للشباب الذي نضع ثقتنا فيه وفي القائمين عليه، نحو تقديم مباريات تعكس تطور الكرة الإماراتية وتمثيلها خير تمثيل».

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة قد وصلت إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مساء الاثنين الماضي، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري، كمحطة إعداد أخيرة في برنامج تحضيرات «الأبيض الشاب» قبل السفر إلى قرغيزستان لتدشين مشواره في التصفيات الآسيوية التي يتطلع من خلالها حجز بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى التي تنطلق منافسات يوم 31 أكتوبر، وتضم إلى جانب منتخبنا الوطني كلاً من عُمان، البحرين، نبيال، وقرغيزستان (المستضيف).

وكان في استقبال بعثة منتخبنا الوطني للشباب لدى وصولها مطار طشقند الدولي محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان، ونائبه راشد المزروعي، وعبد القادر حسن مدير إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة، الذي كان وصل مبكراً إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بالمعسكر من حيث مقر الإقامة البعثة وتأمين ملاعب التدريبات والمباريات الودية، ووجد كل الدعم من مندوبي سفارة الدولة في أوزبكستان، بتسهيل مهمته وكذلك تسهيل كل إجراءات الوصول لأعضاء منتخبنا الوطني منذ لحظة قدومهم من مطار طشقند وحتى الوصول إلى مقر الإقامة.

وأدى المنتخب مساء أمس تدريبه الأول المتكامل في طشقند، بعد أن فضل الجهاز الفني خضوع اللاعبين لراحة من رحلة الطيران إلى أوزبكستان، واكتفى في المران الصباحي بجولة على الأقدام للاعبين لفك العضلات والإحماء.

ومن المقرر أن يتم تكثيف المران على فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال الفترة الحالية التي تسبق التصفيات، من حيث رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية لدى اللاعبين ومنحهم فرصة إضافية للمزيد من الاحتكاك من خلال المباراتين الوديتين التي يشهدهما المعسكر بمواجهة منتخب أوزبكستان يومي 22 و 25 من الشهر الجاري، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي درولوفيتش وطاقمه المعاون، قبل وضع التشكيلة والأسماء التي سيعتمد عليها خلال التصفيات.