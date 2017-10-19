زاكيروني يرفع شعار «لا وقت للراحة» من أجل «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

رفع الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، شعار «لا وقت للراحة»، حيث بدأ فعلياً منذ أمس، وضع رؤيته وعرض تصوراته الخاصة ببدء خطة الإعداد والتحضير للمنتخب الوطني الأول حتى موعد كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وعلمت «الاتحاد» بأن المدرب الإيطالي طلب مساء أمس الأول، عقب المؤتمر الصحفي، من مسؤولي الاتحاد عقد جلسة «فنية» مع إدارة المنتخبات، لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتجمع المقبل، والمنتخبات المتاحة أمام الإدارة، لبدء اختيار أنسبها لخوض مباريات دولية ودية في المعسكرات الداخلية، التي يبدأها «الأبيض» بتجمع أول نوفمبر المقبل يشهد مباراتين، أمام منتخبي مصر وأوزبكستان بالعاصمة أبوظبي.

وبالفعل تم عقد جلسة «سرية» بين المدير الفني وإدارة المنتخبات مساء أمس، لمناقشة كل الأفكار التي يمكن طرحها ضمن برنامج الإعداد المتكامل الذي سيعكف الجهاز الفني على وضعه، ويعتبر كبرنامج عمل مستمر حتى المحفل القاري المنتظر، الذي يدخله «الأبيض» بهدف المنافسة على لقبه.

وكان اتحاد الكرة قد قدم زاكيروني في مؤتمر صحفي أول من أمس، مدرباً للأبيض حتى نهاية يناير 2019، وتحديداً إلى نهاية كأس آسيا بالإمارات، حيث تم اختيار الثعلب الإيطالي لسابق خبراته القارية، ولتحقيق هدف الاتحاد بالمنافسة على لقب كأس آسيا المقبلة.