7 طرق للتمتع ببشرة نضرة في كل الفصول

أزهار البياتي (الشارقة)

مع اختلاف درجات الحرارة بسبب تعاقب الفصول تعاني نساء جفاف البشرة وخشونة الجلد وتقشره، ما يفقد الوجه رونقه، فضلا عن أن الجفاف من أهم مسببات ظهور التجاعيد، ما يحتم اتباع نصائح تحافظ على صحة الجلد وتعتني به في مختلف الأوقات. وتقدم اختصاصية التجميل مارسيل نصر، خطوات يجب اتباعها للاستمتاع ببشرة جميلة في كل الفصول:

* اختيار المنظف المناسب:

يعد اختيار وسائل تنظيف الوجه المناسبة من أهم الأمور التي تحافظ على سلامة البشرة وصحتها، لذا ينصح بالمنتجات التي تحتوي على مواد طبيعية أكثر من الكيميائية، فالصابون العادي به نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تجفف الجلد وتقشر سطحه الأملس، فيما يعتني السائل المنظف الذي يحتوي على نسبة من الكريمات والزيوت الطبيعية بترطيب البشرة ويحافظ على نعومتها.

* التحكم بحرارة الماء: