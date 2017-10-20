جسيكا كوكس: «مشاهير التواصل» غيروا قواعد اللعبة التسويقية

نسرين درزي (دبي)

تحدثت جسيكا كوكس، الخبيرة في شؤون تداعيات التواصل الاجتماعي على بيئة الشركات، عن التغيرات النمطية في مجتمع الأعمال. وجاء في دراسة أعدتها أنه بعد الثورة الرقمية وعوالمها الافتراضية لم يعد بالإمكان قياس معدلات النجاح والفشل بالمعايير نفسها التي كانت تقاس بها سابقاً. وذكرت أنه لابد من الابتعاد عن التوجهات العامة والمبهمة في السوق بسبب ما تشهده توجهات وسائل الإعلام من تطور مستمر. مع التركيز على التطورات الاستراتيجية ومنح الأولوية لهوية العلامة التجارية للحفاظ على مرتبة الصدارة المستحقة عن جدارة.

مهام وظيفية

تخرجت جسيكا، التي ولدت وترعرعت بدبي، في جامعة ملبورن بأستراليا بتخصص مزدوج في الاتصال الإعلامي والدراسات السينمائية والثقافية، وحازت دبلوماً في الفلسفة السياسية من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة. وتشغل حالياً منصب مسؤول خدمة العملاء التنفيذي في الشركة العالمية «سبريد كومونيكيشنز»، المتخصصة بمجالات الإبداع والتنظيم والحلول الرقمية. وتتمتع بشخصية إبداعية تدفعها إلى إعداد أهم استراتيجيات العلاقات العامة والاتصال الإعلامي الفعال. وهي شغوفة بالدراسات التي تدعو إلى تفعيل دور المواهب وعلاقات التعاون بين الشركات ومواجهة الطفرة الإعلامية بسبب الترويج المبالغ فيه على وسائل العالم الافتراضي الرقمي. وتتلخص طبيعة عملها في «سبريد كوميونيكيشنز» بالعمل على مساعدة العلامات التجارية على الاتصال بالعالم من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة الاستجابة ومصممة حسب حاجة كل عميل. إذ ترتكز قدراتها على خدمات العلاقات العامة الأساسية، بما فيها إدارة الأزمات والتقديمات الجديدة كالعلاقات مع المدونين والإدارة المجتمعية وإدارة المحتوى.

توازن إبداعي