الستائر.. ثوب الجدران الأنيق

دبي (الاتحاد)

تلعب الستائر دوراً محورياً في الحفاظ على خصوصية البيت، كما أنها تحجب أشعة الشمس خاصة خلال موسم الصيف، وفي الشتاء تسهم في تدفئة البيت، والأهم أنها تضفي لمسة جمال رقيقة على المكان؛ لأنها أكثر الأكسسوارات ظهوراً، كما أن الستائر تضفي على المكان جمالاً وراحة نفسية، خاصة إذا كانت متناسقة مع ألوان الجدران أو الأثاث، ما يحتم الاعتناء باختيار الستارة من حيث الطول والشكل المناسبين مع مراعاة أن تنسجم مع المكان الذي توضع فيه.

وعن أهم الأماكن التي تحتاج إلى ستائر، تذكر مي الحكيم، مصممة الديكور الداخلي في دار أي دي ديزاين، أنها غرف النوم، والأطفال، والمعيشة، والجلوس، وصالات الطعام، والتي تحتاج لحواجز، كغرف الاستقبال، والنوافذ، والأبواب المطلة على الحدائق، ومداخل الدرج في المنزل، والحمامات، حيث تضفي الستارة لمسة رقيقة.

وتقدم مي النصائح التالية للاهتمام بالستائر والحفاظ عليها:

* ضرورة تنظيف الستائر بشكل منتظم من خلال استخدام مكنسة بسرعة متوسطة، مرة واحدة كل أسبوع، أو على الأقل مرة واحدة كل شهر، وذلك أن سطح الستائر يكون عرضة للتراب، حيث تتجمع عليه ذرات الغبار مع مرور الوقت، ما يشكل أجواءً غير صحية للمقيمين في البيت، خاصة الأطفال.