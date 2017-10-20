«تكية».. أثاث تراثي بحلة عصرية

خولة علي (دبي)

مزجت المصممة لولوة المحيربي بين الأصالة والحداثة، مستعرضة قطع الأثاث المحلي، بتقنية عصرية، لتقدم الهوية المحلية، بطريقة مبتكرة غير تقليدية، محققة رغبة كثير من محبي الأثاث المحلي، والراغبين في تصميم بيئة تراثية تسير في خط موازٍ مع مفهوم الحياة العصرية. وحرصاً منها على الحفاظ على التراث المحلي ومفهوم المجالس التقليدية التي كانت تتصدر البيوت قديماً متأهبة لاستقبال الضيوف. أسست لولوة المحيربي مشروعها «تكية» نسبة إلى العنصر الأبرز في تشكيل قطع الأثاث المحلي.

إلى ذلك، تقول «لا تخل البيوت قديما من (التكية)، وهي مفردة من مفردات الأثاث قديما، وقد جاءت هذه اللفظة من الفعل اتكأ أو أسند ظهره إلى شيء، وقد تدوولت قديماً في المجتمع المحلي، فكانت هذه القطعة بتطريزاتها الزاهية محط اهتمام النساء في الماضي»، لافتة إلى أن القطع التقليدية من الأثاث تجد لها سوقاً رائجاً في المجالس الإماراتية رغم منافسة الأثاث العصري.

وتضيف أن أثاث «تكية» أحدث نقلة نوعية في شكل الأثاث المحلي، ومظهره وجعله نوعاً ما حديثاً لمجاراة نمط الحياة المعاصرة، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على التراث المحلي وصونه من الاندثار، «في الماضي، كانت التكية أي الوسادة هي قطعة الأثاث الوحيدة التي تشكل بها المجالس في البيوت الإماراتية، ورغم التطوير الهائل في سوق الأثاث وعناصره، إلا أن هذه الأيقونة التراثية احتفظت بشكلها وتفاصيلها، ولم يطرأ عليها أي تغيير ملحوظ».

وتضيف «الفكرة تجلت لدي في كيفية التعاطي مع هذه القطعة من منظور عصري، وبرؤية متجددة غير تقليدية، لأستطيع أن أبرز تفاصيل الأثاث المحلي، وجعله قطعة لها حضورها ومكانتها، في البيوت العصرية، في وقت كنت ألعب فيه دور المستشارة القائمة بتصميم المجالس لبيوت الأهل والصديقات، وتقديم بعض التصاميم، ونظراً لكوني متخصصة في الجرافكس كنت أرسم بعض التصاميم التي كثيراً ما كانت تروق لمن حولي، إلا أنني كنت أبحث عن فكرة تنبع من الثقافة المحلية، وكيف يمكن أن أسهم بها في أحياء جانب من التراث المحلي، وجعله بمثابة نقطة انطلاق في سوق المفروشات، وبالفعل وجدت في الجلسات القديمة البسيطة وعنصرها الأبرز التكية نهجي في الابتكار والإبداع».