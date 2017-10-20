حقائب سالي عصرية تلائم المرأة العملية

الشارقة (الاتحاد)

متجاوزة بتصاميمها الأنيقة مفهوم الزمن، قدمت المصممة اللبنانية سالي سري الدين وعلامتها «لالا كوين» تشكيلتها المميّزة من الحقائب اليدوية والأكسسوارات الجلدية الفاخرة، التي تتمتع بخطوط هندسية نظيفة، وملامح عصرية، لتلائم متطلبات المرأة العملية.

واستعرضت «لالا كوين» نماذج جذابة من الحقائب الجلدية، جامعة عددا من التفاصيل المعاصرة، آتية بإلهامٍ من البلورات الهندسية المعدنية، لتتفاعل مع اتجاهات الموضة العالمية، مبتدعة وفق هذا النهج قطعاً متنوعة، جاءت على شكل صياغات لحقائب سداسية الشكل ومصنعّة من جلود طبيعية مدبوغة يدوياً، وبألوان وتدرجات غاية في البهجة والإشراق، مانحة من تحملها مظهرا أكثر حيوية ورقيا.

وعلى الرغم من ميل سري الدين للقصّات والخطوط الكلاسيكية في تنفيذ أكسسواراتها الجلدية، إلا أنها تظهرها دوماً وفق مخرجات أكثر معاصرة، وتقسمها إلى فئات مختلفة المفاهيم والأغراض، برز منها هذا الموسم تشكيلة حقائب الـ «جيومتريك كولكشن»، والذي تلعب من خلاله عناصر الأصالة والرقي والحضور أدوار رئيسة في التصميم، مواكبة اتجاهاً شبابياً مطلوباً لنوعيات ما يعرف بحقيبة الظهر المزينة بمشابك معدنية معتقّة، ومزودة بأحزمة جلدية وحمالات قابلة للتعديل والإزالة كميزات إضافية ترفع من قيمة التصميم.

واستخدمت سري الدين مساطر قوية من الألوان، عاكسة ظلالاً تتسم بالجرأة والإثارة والإشراق، برز من بينها شطحات لونية من الكوبالت الأزرق، والبني الشوكولاتة، والأصفر الكناري، والأسود القاتم، بالإضافة إلى بعض القطع التي تحاكي طبعات الحيوانات التي تمتزج بأجزاء من الجلد السادة بتوليفةٍ آسرة.