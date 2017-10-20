أزياء محتشمة على الطراز «الفكتوري»

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة ملونة ومتنوعة من الملابس الجاهزة، تقدمها علامة «أنشافيكا» التايلاندية لموضة موسمين خريف وشتاء 2017 - 2018، تتسم بنفحات من الكلاسيكية المعاصرة والقصات التقليدية ضمن إطار شبابي، راسمة نماذج متعددة من الفساتين، والتايورات، التي تلبي متطلبات المرأة في مختلف الأوقات.

وتميّز نمط أزياء «أنشافيكا» بمفهوم الالتزام بالتفصيل حسب الطلب، ملبية رغبة زبائنها من مختلف الفئات العمرية، حيث تتعاون مديرة الدار أنشالي وعن كثب مع فريق من أمهر الخياطين والحرفيين في تايلاند، منتجة كل قطعة في مشغلها بتفاصيل أنثوية غنية تعكس بهجة وفرحا وكأنها تحتفي بالحياة.

ومؤخراً، قررت أنشالي الاحتفال بمسيرة أزيائها عبر إطلاق تشكيلة حصرية خصصتها للمرأة في الإمارات، مراعية من خلالها سمات من الذوق المحلي والخليجي بشكل عام، مختارة في تنفيذها باقة من الخامات والأقمشة الوثيرة، لتفصّلها وفق خطوط وأفكار تقليدية، استلهمت ملامحها من النمط الفيكتوري، حيث الياقات العالية والأكمام الطويلة، مع الكشاكش والرفلات الرومانسية، والتي تكملها تنانير زاهية ذات كسرات واسعة، لتطوقها بأحزمة مخصّرة من المخمل والترتر المشغول.

وعبرت مسطرة ألوان التشكيلة الأخيرة عن شطحات لونية دافئة إلى حد كبير، برز من بينها تدرجات البيج الرملي، والبني العسلي، مع الرمادي الفضي والأسود الفحمي، كما ظهرت قطع مطبّعة باللونين الأحمر والأسود، وأخرى مرقطّة بالأزرق والسماوي. وجمعت أقمشة السادة والمطبعة مع ظلال باهتة وقاتمة، مزجت بمنتهى الجاذبية.