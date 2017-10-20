بسمة بني حماد.. «زهرة» في حقول النفط

هناء الحمادي (أبوظبي)

تشغل بسمة بني حماد منصباً كان حكراً على الرجال لوقت طويل، فهي قائدة فريق المكامن البترولية البرية، بإمارة رأس الخيمة، بعد أن تنقلت في العمل بشركات عدة لكسب الخبرات.

وبسمة حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الإمارات، وقد كانت طالبة متفوقة منذ صغرها.

حول كيفية وصولها إلى هذا المنصب، تقول: «الفكرة بدأت في المرحلة الثانوية خلال عملية اختيارنا التخصصات الجامعية، والتي وجدت أن ثروة البلاد هي «الشباب والبترول» وفي تلك الحقبة كان مجال البترول يقتصر على الشباب فقط، نظراً لصعوبة بيئة العمل وعدم مناسبتها للمرأة، لكن هذه الفكرة لم تكن في حسباني، وعلى العكس درست تخصصاً يؤهلني لشغل منصب في قطاع البترول، لأحقق حلم والدتي بأن أكون شخصية ذات أهمية، وتحقيق حلمي في أن أصبح وزيرة للبترول».

وتضيف «التحقت للعمل في إحدى شركات البترول التابعة لأدنوك في أول دفعة لمهندسات الحفر، ورغم صعوبة المهنة إلا أنها ليست مستحيلة، فهي مجال ينطوي على اكتشاف عالم التنقيب عن النفط من خلال تفقد الحقول لمتابعة العمليات البترولية، وبعد هذا العطاء والنجاح تم اختياري قائدة فريق المكامن البترولية، وكان شرف لي أن أستلم المهام كوني مستعدة لخوض التجارب الجديدة»»، مؤكدة أنها استفادت من كل الفرص التي أتاحتها الدولة لتعزيز خبرات المرأة في كل المجالات.