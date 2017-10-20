التمريض.. مهنة تتمرد على النظرة التقليدية

نسرين درزي (أبوظبي)

يتزايد الإقبال على مهنة التمريض من قبل المواطنين والمواطنات كمهنة ناجحة مقارنة بالماضي، ولاسيما بعد توافر مسارات مهنية جديدة في الدولة. وباتت المستشفيات تسعى أكثر من السابق إلى إيجاد وظائف إضافية تجذب الخريجين والخريجات إلى العمل الجاد بهذا القطاع مع اتساع رقعة المنشآت الصحية، خاصة أن فرص التطور الوظيفي تلغي وجهة النظر غير المشجعة تجاه مهنة التمريض في صفوف أبناء الدولة ممن اعتادوا عدم اختيار التمريض مهنة لهم.

تجربة رائدة

كتجربة رائدة في هذا المجال، سجل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» عام 2017 زيادة في عدد المواطنين الذين يتقدمون للعمل ممرضين على المستويين المبتدئ والمتقدم، بعد طرح مجموعة من الأدوار التمريضية الجديدة. وأدخل المستشفى إلى الدولة للمرة الأولى وظيفة الممرض الممارس ومساعد الطبيب ليشق بذلك مساراً واضحاً للتقدم الوظيفي في مجال التمريض، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بأن تصبح المستشفيات، عبر تعزيز المسار الوظيفي المتاح للممرضين، قادرة على جذب المزيد من المواطنين إلى هذه الأدوار الرئيسة. ودعم استدامة قطاع الرعاية الصحية، وتوفير العدد الكافي من المتخصصين في التمريض.

وعن تجربتها المهنية، تقول عبير البلوشي، المدير الإكلينيكي في «كليفلاند كلينك»، إنها تنحدر من أسرة عسكرية، وكانت بدأت العمل في مستشفى زايد العسكري عندما شعرت برغبة في التخصص بالتمريض لتحدث فرقاً في حياة الآخرين. ومن هنا كانت البداية عندما تخرجت عام 2002 في كليات التقنية العليا بدبلوم عالي في التمريض وبكالوريوس علوم اختصاص تمريض، ثم حازت عام 2010 شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية من جامعة زايد. وهي تستعد حالياً لنيل شهادة الدكتوراه في ممارسة التمريض من جامعة كيس ويسترن الأميركية.