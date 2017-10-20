صور تجمع طفولته وشبابه

أبوظبي (الاتحاد)

جذب المصور الكندي كونور نيكرسون انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صوراً تجمعه بنفسه في طفولته وشبابه.

وبحسب موقع «metro»، استلهم الشاب، المقيم في مونتريال، الفكرة بعد أن كان يستعرض صوره العائلية القديمة، وتساءل عما ستبدو عليه إذا حاول وضع نفسه بعدما كبر وأصبح شاباً، باستخدام برنامج «فوتوشوب»، في الصور القديمة.

وبدأ كونور البحث عن ملابس رثة من فترة التسعينيات للمساعدة في جعل الصور تبدو أكثر واقعية، حيث جمع كل القبعات والقمصان القديمة التي استطاع العثور عليها، ثم وضع نفسه داخل إحدى عشرة لحظة من طفولته.

وقال كونور، الذي يدرس حاليا موسيقى الجاز في مدرسة ششوليش للموسيقى في جامعة ماكغيل، إنه تعلم الكثير خلال إنشاء هذه السلسلة، مشيراً إلى أنه شعر بأحاسيس غريبة عند رؤية نفسه اليوم مع نفسه عندما كان طفلاً. وأضاف أنها كانت «تجربة ممتعة» وفكرة مثيرة للاهتمام، وخرجت بشكل أفضل مما كان يتوقع.