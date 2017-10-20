ثمانينية تقفز بالمظلات وتسبح مع القروش

أبوظبي (الاتحاد)
تقضي البريطانية تريش واجستاف أيامها بممارسة جميع أنواع الأنشطة الجريئة، بما في ذلك القفز بالمظلات، والطيران المظلي، والهبوط من الجبال، وحتى المشي على جناح الطائرة.
وتمكنت الأرملة الجريئة، البالغة من العمر 85 عاما، من جمع أكثر من 150 ألف جنيه استرليني للجمعيات الخيرية، بعد عرض الكثير من الأعمال المثيرة التي قامت بها.
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ومن المغامرات التي خاضتها تريش، وفق موقع «mirror»، السباحة مع أسماك القرش في حوض مائي. كما أنها جربت الانزلاق على أطول حبل في أوروبا، وهبطت بالمظلة من الفضاء، ثم هبطت من على برج بطول 100 متر.