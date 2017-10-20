ثمانينية تقفز بالمظلات وتسبح مع القروش

أبوظبي (الاتحاد)

تقضي البريطانية تريش واجستاف أيامها بممارسة جميع أنواع الأنشطة الجريئة، بما في ذلك القفز بالمظلات، والطيران المظلي، والهبوط من الجبال، وحتى المشي على جناح الطائرة.

وتمكنت الأرملة الجريئة، البالغة من العمر 85 عاما، من جمع أكثر من 150 ألف جنيه استرليني للجمعيات الخيرية، بعد عرض الكثير من الأعمال المثيرة التي قامت بها.

وقالت تريش، التي أجرت جراحة استبدال الورك في عام 2002: «الكثير من أصدقائي وأفراد عائلتي يعتقدون أنني معتوهة. لقد بدأت القيام بذلك بعد عام من وفاة زوجي، فلو كان حياً لرفض بشدة». وأضافت أن الأمر بالنسبة لها ليس أكثر خطورة من عبور طريق يعج بالسيارات.

ومن المغامرات التي خاضتها تريش، وفق موقع «mirror»، السباحة مع أسماك القرش في حوض مائي. كما أنها جربت الانزلاق على أطول حبل في أوروبا، وهبطت بالمظلة من الفضاء، ثم هبطت من على برج بطول 100 متر.