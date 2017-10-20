شابة في الخمسين

أبوظبي (الاتحاد)

ساعد المظهر الشاب لسيدة الأعمال الأندونيسية بوسبا ديوي، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الخمسين، في حشد نحو 250 ألف متابع على «إنستغرام»، حيث تؤكد لهم أن تمتعها بالشباب يعود إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي ونمط حياتها «السعيد».

وقالت بوسبا، إن الناس يقولون لها إنها تزداد شباباً كلما تقدمت في العمر، وذلك صحيح، لأنها أكثر سعادة الآن، بعد أن أصبح ولداها دينيس ودانيال شابين، فضلاً عن أنها تدير العمل الذي تحبه، وتؤكد أن التمارين الرياضية، كالسباحة وتنس الريشة والزومبا وراء تمتعها بقوام رشيق وصحة جيدة.

وبحسب موقع «dailymail»، تدير بوسبا أعمالا تجارية ناجحة تدور حول تحقيق الإطلالة الشباب والصحة، كما تظهر باستمرار على التلفزيون الأندونيسي، لتوضيح نظامها الصارم للعناية ببشرتها، مؤكدة أن ولديها يساعدانها بالتخطيط لوجباتها اليومية.