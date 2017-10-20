كريستين بيل: أريد أن أكون قدوة لابنتيّ

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الممثلة كريستين بيل أنها تريد أن تكون قدوة صالحة لابنتيها فيما يتعلق بالصحة واللياقة البدنية، وأن تغرس فيهما في سن مبكرة أن الاهتمام بهما أمر إلزامي. وقالت كريستين «37 سنة»: «التمتع بالصحة يعني الشعور بالرضا بشأن الخيارات التي أقوم بها، والأهم من ذلك، الحفاظ على اللياقة العقلية والجسدية».

وأضافت، وفق موقع «people»، أنها تذكّر نفسها باستمرار بأن الأمر لا يتعلق بمظهرها فقط، بل يتعلق بمدى التزامها ومستوى سعادتها، كما أنه من المهم أن تُبين لابنتيها لينكولن «4 سنوات»، ودلتا «سنتان»، بأنها تهتم بصحتها ولياقتها حتى تتخذاها مثلاً.

وأوضحت أنها تجلس القرفصاء عندما تكون في غرفتهما، لتوضح لهما أنها حريصة على اللياقة البدنية، ولأنهما تنسخان كل ما تفعله.

وتعتبر النجمة الأميركية خبيرة في التمارين الرياضية، مع موازنة واجباتها اليومية بالتصوير، والعمل الخيري، وتربية بناتها، وقضاء الوقت مع زوجها داكس شيبارد.