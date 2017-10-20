الطلاق.. استعداد وراثي

ترجمة: عزة يوسف

أظهرت دراسة جديدة أن هناك استعداداً وراثياً للانفصال عند الشخص، وليس مجرد استعداد نفسي. وقام باحثون في الولايات المتحدة والسويد بتحليل أكثر من 20 ألف سويدي بالغ تم تبنيهم عندما كانوا أطفالاً، حيث وجدوا أنهم كانوا أكثر عرضة لاتباع نهج والديهم البيولوجيين، عندما يتعلق الأمر بالطلاق أكثر من اتباعهم نمط والديهم بالتبني.

وقالت جيسيكا سالفاتوري، المؤلفة الرئيسة للدراسة، إن هذه النتيجة كانت مفاجأة، فرغم أن أدلة علمية سابقة أكدت أن رؤية الوالدين يمران بالطلاق تجعل الفرد أكثر عرضة لزيجات غير ناجحة من الناحية النفسية، فإنها لم تقرر حقيقة أن هؤلاء الآباء والأمهات ينقلون «جينات الطلاق» لأطفالهم أيضاً.

ووفق موقع «her»، أوضح الباحثون أن «جينات الطلاق» المقصود بها الصفات الشخصية التي تُعرف بأنها وراثية، مثل الاندفاع والعصبية، والتي يمكن إلقاء اللوم عليها في الانفصال.