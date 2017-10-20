«الذقن» وضعية تسخر من مثالية «السيلفي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص الطالبة الأميركية ميشيل ليو على توثيق رحلاتها حول العالم بالتقاط صور في جميع مناطق الجذب الرئيسة والمناظر الطبيعية التي تزورها. لكن ميشيل (21 سنة) قررت أن تكون صورها الشخصية مختلفة، إذ تقف أمام المشهد البديع في الخلفية، وتلقي برأسها إلى الوراء لتظهر بذقنها مرفوعة في الصور في وضعية غريبة. وأطلقت ميشيل، الطالبة من مدينة بوسطن، تسمية «الذقن» (chinning)، والتي تهدف بها إلى السخرية من السعي للظهور بمظهر الكمال والمثالية التي تسود صور «السيلفي» المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع «metro»، تظهر ميشيل في وضعية «الذقن» في أماكن شهيرة بمدن حول العالم، مثل كنيسة ماتياس في بودابست بالمجر، وعين لندن، ومركز التجارة العالمي في نيويورك، وساحة تيانانمن في الصين.