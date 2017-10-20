5 علامات تحذّر من خطورة العمل على الصحة

أبوظبي (الاتحاد)

بعض الإرهاق في العمل أمر لا مفر منه، ولكن معرفة كيفية جعل الأمور أسهل هو الخطوة الأولى إلى أن يصبح الموظف أكثر سعادة وصحة، ولاسيما وأنه يقضي وقتاً في العمل أكثر من أي مكان آخر، وتالياً أورد موقع «harpers bazaar»، خمس علامات تدل على أن العمل يضر بصحة الموظف:

1. العمل الإضافي المستمر

معظم الموظفين يضطرون للعمل حتى وقت متأخر، أو في وقت مبكر لساعات إضافية، ووفقاً لتقارير الصحية، فإن أكثر من ثلثي الموظفين المقيمين في المملكة المتحدة يعملون يوماً إضافياً كل أسبوع، وقد أبرزت دراسات عدة المخاطر الصحية للعمل باستمرار خارج ساعات التعاقد كونها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، كما قدمت أدلة على أنه يقلل الإنتاجية، ويؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

2. عدم النهوض من المكتب لساعات