الجهات المختصة تعمل على إنهاء إجراءات عودة «جثمان الدكتور فكري»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الفقيد الدكتور محمود فكري، الذي وافته المنية أثناء سفره للمشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية بالأوروغواي، من الرجال المخلصين لبلده وأهله، وقدم الكثير لقطاع الصحة بالدولة، وبحكم دراسته استطاع أن يعطي الكثير، وقد عملنا معه في وزارة الصحة لفترة طويلة، فكان أخاً وصديقاً وداعماً».

وأشـار، في اتصـال هاتفـي مع «الاتحاد» من الأرجنتين إلى أن الراحل كان صاحب مسيرة حافلة بالعطاء محليا وإقليميا وعالميا، وكان خير ممثل للإمارات في منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الفقيد تمتع بصفات مهمة، مثل الهدوء والتواضع، مما جعله مؤثرا جدا، وجعل له شعبية في إقليم شرق المتوسط كله، وليس العالم العربي فقط.

وأكد العويس: أن خير متحدث عن المرحوم أعماله وما قدم من إنجازات، فهي من تؤتيه حقه على ما قدم لوطنه وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، مقدما تعازيه لأهل الفقيد وأقاربه.

وقال معالي وزير الصحة: « نعمل على إنهاء إجراءات عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن، ومن الممكن أن نكون قد انتهينا من ذلك بالأمس أو اليوم، وأعمل على أن أعود مع الجثمان، حيث أني في الأرجنتين في مهمة عمل رسمية».