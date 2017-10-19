الكراسي.. والأرائك

عبد السلام بنعبد العالي
تكاد جميع خشبات المسارح وقاعات المحاضرات والندوات تتحول اليوم إلى صالونات ثقافية، فبدل الكراسي التي لم تكن تخلو من إتعاب، والتي كانت توضع على المنصّة أمام طاولة تحاكي منضدة الفصل الدراسي حيث يجلس الأستاذ أمام طلبته جِلسةَ من يمتلك المعرفة، ومن يصدر عنه «خطاب الحقيقة»، بدل هذه الكراسي أصبحت قاعات الندوات والمحاضرات اليوم توفّر للمحاضرين والمُنتدين أرائك مريحة «يغرق» فيها المتحدث في ارتخاء تام، فيخاطب جمهوره من غير أن يعتلي كرسياً ليوجّه كلامه من أعلى المنبر، باذلاً كل مجهوده ليوصل خطابه ويُبلّغ رسالته، ويقنع جمهوره.
أعترف بأنني، كمتلقٍّ، أرتاح إلى هذا الوضع «المريح» الذي يسوّي بين المخاطَب ومن يصدر عنه الخطاب، فيمكّن المحاضِر من أن يتوجه إلى الجمهور من غير علوّ ولا «استعلاء»، ويجعل جميع من في القاعة يشعرون وكأنهم داخل صالون عائلي، وأنهم متكافئون جِلسةً ومعرفةً. إلا أنني، بمجرد أن أتيح لي أن أجرّب بدوري هذا الوضع في الإلقاء، لم أحسّ الإحساس ذاته الذي افترضت، ولم أرتح كثيراً لهذا الوضع المريح، ولم أقتنع بتاتاً أن هيئة الجلوس هذه مناسبة للحزم الذي يقتضيه الموقف، ولا ملائمة للوضع الذي يتطلبه الإلقاء، والعناء الذي يستلزمه التركيز، والمكابدة التي يتطلبها إعمال الفكر L’endurance de la pensée.
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كل هذا كان يحول بيننا وبين أن نشعر أن المعارف «في متناولنا»، وأن ندرك أن مسلك الحقيقة طريق معبدة، وأن التفكير أمر متيسّر، وأن الثقافة حديث صالونات. لا عجب إذاً أن يعتريني ذلك الإحساس بالتنافي بين جدِّية العمل الفكري والارتخاء على الكنبات، إذ سرعان ما كانت تخطر ببالي نصيحة نيتشه: «أن تظل جالساً أقل ما يمكن، وألاّ تضع ثقتك في فكرة لم تخطر وأنت تمشي في الهواء الطلق، ولم تنخرط في احتفال العضلات».
احتفال العضلات هذا هو النقيض المطلق لارتخائها فوق كنبات الصالونات. وربما هو الذي كان يدفع كتّاباً في مستوى إرنست همنغواي وألبير كامو إلى ألاّ يكتبوا إلا واقفين أمام طاولة مرتفعة تحاذي صدورهم، وربما هو الذي دفع مونتيني إلى أن يكتب: «ترقد أفكاري إذا أقعدتها، ولا يعمل ذهني ما لم تحرّكه الساقان».