خورفكان.. سرُّها بين فكّين

آمنة باروت

لم نفهم مجدداً سر هذا المكان، بل تلذذنا بالاكتشاف ذاته، الذي ابتدعناه بإرادتنا حين يعاد روتين صبحنا ومسائنا برغبة نتصنعها ونفرح بها، نستيقظ صباحاً ونتبع أغنية الصباح لنرقص على إيقاعها، المدينة التي تعددت وجوهها واختلفت لتكون الوجه الواحد لكل أهلها. كان علينا أن نعرف ذلك مسبقاً من ذاكرة الأشياء التي تطرأ علينا في الشوارع، والبيوت، وقاعات الانتظار، وأزقة الشوارع القديمة، شرق بذكريات عوائلنا ومقبرة أحبابنا، اليرموك وبيوت أجدادنا وجداتنا، شارع طويل ودَوّاران، إشارتان قبل الولوج إلى الكورنيش.

لم نفهم مجدداً سر هذا المكان، وهي المدينة الصغيرة جداً، والكبيرة بقلوب أهلها التي وسعت الغريب والقريب، حين تتأملها عن قرب لا تجد فيها سوى الملمس الترابي الذي يجعلنا ننسى اللحظة ونلتقط الملامح التي سقطت مع الأيام ورحاها الذي يدور دون توقف، ومن البعيد تبكي الوقت الذي يضيع بين يديك عاجزاً عن فعل شيء، تلمح خوفك في الصور الملونة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي لصغار المصورين وفي أحاديث سكانها الذين زهدوا الكلام لفرط الحب.

بعد خطوات قليلة تجد نفسك هنا، وأمام كل بيت ووجه في المدينة. هي الصورة النمطية التي تسمعها بصوت أبنائها، وأغاني أحبابها، وقصيد شعرائها، وكلام الجميع، كلامهم العادي جداً والمكرر عند كل حل وترحال، جلسة ووقوف، بترنيمته الحقيقية، وإحساسه الدائم.

ذاكرة التاريخ

خورفكان برائحتها التي هبت من جميع الجهات، مسافاتها التي فاضت وتحولت إلى بحر هائج لا يهدأ، أنهار طويلة لا حد لها، ريح تغني الحكايات القديمة، الأسطول البرتغالي الغازي، الساحل الذي شهد صيحات رجال، وأصوات نساء، وصدى أطفال، الساحل المتدفق بالضوء والحياة. الحياة التي ظلت تركض بأهلها حتى اقترب الأسطول منها رويداً رويداً. الساحل الذي حمل السهام والحجارة، القوس والنشاب ودافع عن نفسه حتى آخر نفس وقطرة.