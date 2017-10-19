كازو إيشيغورو حَفّار الذاكرة العميقة

د. فتحي المسكيني

تبدو جائزة نوبل بمثابة تتويج لمسيرة أديب خرج فجأة عن التوقيع المحلّي أو القومي، وتحوّل إلى «كاتب عالمي». وهكذا وصف كازو إيشيغورو نفسه حين سئل عن رأيه في أدبه، ولكن سنة 2005، قبل سنوات طويلة من الجائزة الكبرى. إنّ الأدب العظيم يحمل إذن استعداده أو أهليّته للجائزة «العالمية» قبل وقت طويل من الحصول عليها. وأوّل ما يبدو لنا من هذا الكاتب العالمي هو كونه يشبه إدوارد سعيد عندنا في ازدواجيّة أصلية في هويته وفي تعدّد ذاكرته: إنّه بريطاني ولكن من أصل غير غربيّ أصلا. إنّ اسمه يبعث نبرة يابانيّة، ولكن في لسان انجليزي. هو الذي ولد في ناغازاكي في 1954 لكنّه صار من سكّان غلدفورد في جنوب لندن منذ 1960، وتحوّل بسرعة مثيرة إلى كاتب مشهور بلسانها. متفرّغٍ للكتابة منذ 1982، السنة التي تحصّل فيها على أوّل جائزة، وكانت حول أفضل تعبير عن معنى المكان عن روايته الأولى «منظر شاحب للتلال».

أكثر الجوانب طرافة في أدب إيشيغورو هو أنّه يتميّز بسرديّة روائية تقوم في نواتها الخاصة على استراتيجيّة مثيرة في الجمع بين سياسات الذاكرة وسياسات الهوية: إنّ هويات الناس هي شيء يُبنى بناءً بوساطة أنواع معيّنة من تشغيل الذاكرة، ولكن في معنى «ضد- طوباوي» (dyspotique)، حيث أنّهم لا ينجحون غالبا إلاّ في السيطرة على جزء فقط من قدرتهم على الانتماء إلى أنفسهم العميقة. هذا النوع من السردية يخترق كلّ نصوصه، ويحوّلها إلى ما يشبه الورشة الواحدة، ولكن بشخصيات مختلفة في كل مرة.

مثلاً: إنّ روايته «منظر شاحب للتلال» تتناول موضوعة الشعور بالذنب لدى الآباء، ولكن بوصفه ذنباً قاهراً متأتّياً من الصدام بين ذاكرتين وهويّتين، أي بين عالمين وجغرافيتين للروح. كما تتناول روايته «فنّان في عالم طليق» مسألة الانتماء إلى جيل النزعات القومية الكليانية. أمّا «بقايا اليوم» فهي سفر في الذاكرة حيث يختلط أرشيف الفرد مع تاريخ الدولة. أمّا روايته المثيرة «لا تتركني أذهب أبدا» فهي عودة إلى الماضي العميق، حيث لا يمكن تجاوز جروح الذاكرة لدى أطفال معزولين يتبّين في نهاية المطاف أنّهم مستنسخون أو «كلونات» لا شيء يميّزها عن البشر.

لكنّ سياسات الذاكرة لا تؤدّي بالضرورة إلى بناء هوية مستقرة. ولذلك لا يبدو إيشيغورا م جرّد كاتب آسيوي ما-بعد- كولونيالي في بريطانيا يعاني هموم الهوية. فهو ما فتئ يؤكّد أنّه ليس يابانيا بالمعنى التاريخي. إنّ اليابان الذي يتعلق به هو يابان خيالي أو سردي هو يعمل على إعادة اختراعه في كل رواية. قال عن اليابانيين:« أنا لا أفهم ثقافتهم، ولا أتكلم نفس اللغة، ولا أعيش حياتي بنفس أسلوبهم. ليس هناك ما يربطني بهم سوى أصلي».

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