أندريه بييالي رأى الحريق وانتظره

كتابة الشاعر الفرنسي جيل براسنيتزار
الملف ترجمة وإعداد: أحمد حميدة
بأعين تغشاها زرقة بنفسجيّة، مشرئبّة نحو الأبديّة، وبابتسامة ملائكيّة، كان أندريه بييالي يمضي في عالمنا البائس، وهو يحرث مهتاجاً وبحنوّ وشاعريّة، عميقـاً أرض اللّغة الرّوسيّة، محجوباً في الغرب بصديقه وعدوّه، ألكسندر بلوك، بدأ بييالي يعرف بفضل أعمال جورج نيفات وجاكلين شمبون، رغم العائق الأكيد للّغة، إذ إنّ جميع روايات بييالي نثريّة وموزونة، وفيها يمكن أن نلمس الخيال العارم «لأكثر الرمزيّين الرّوس هوسا»، ذاك الذي كان ينشد فهم ومعانقة وتفكيك «إيقاع الكون».
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يظلّ بييالي مبدع «الكلمة النابضة»، والمختبِر الخبير بالأصوات وباللّغة؛ فهو ذلك الشّامان المهووس الذي غيّر في العمق اللّغة الرّوسيّة، في الشّعر كما في النّثر، ويكون قد دفع بتلك اللّغة إلى رحاب الحداثة. جَدلَ هذه اللّغة، بذرها، خرق قواعد الإعراب، وجعلها ترقص على الجمر المتّقد للطّبل المسعور للإيقاع، بل يكون قد تجاوز تماما التيار الرمزي الروسي ليستنبئ الأبديّة. ككاتب طوفانيّ وغزير الإنتاج، سوف يكون المعادل الرّوسي لجيمس جويس. وقد رأى فيه فلاديمير نوباكوف الكاتب الأهمّ في القرن العشرين.
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