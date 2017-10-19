بيلاّ أخمدولينا.. حسناء الجماهير الثائرة

كتابة الشاعر الفرنسي جيل براسنيتزار

الملف ترجمة وإعداد: أحمد حميدة

لقد كانت بيلاّ أخمدولينا، هي تلك الحسناء الفاتنة ذات العيون التّاتريّة الآسرة. وكما ذكّر بذلك زوجها الأوّل إفتوشنكو، امرأة سابية الجمال، وفي النصف الثاني من القرن العشرين، شاعرة عارمة.. وقورة، ووريثة خليقة بإرث آنّا أخماتوفا ومارينا تسفيتاييفا.

وبقدر ما كانت هذه الشّاعرة مليحة وصبوحة، بقدر ما كانت متمرّدة وشرسة، حتى أنها غدت في منعطف الستينيات من القرن الماضي، مُلهِمة «ذوبان الجليد» في الاتّحاد السوفياتي زمن خروتشوف، ومعارِضة عنيدةٍ.. مريدة، مناوئة لبروز «عصر جليديّ» جديد معه.

مع زوجها إيفغيني إيفتوشانكو، كانت قد شاركت في أمسيات شعرية عظيمة بمتحف البوليتكنيك بموسكو، كما ساهمت في قراءات شعريّة حماسيّة ملتهبة بالملاعب، عبر مضخّمات صوت مزمجرة، كانت تجمع حشوداً من الشّباب المهووس بالشّعر وبالكلمة المجلجلة. وقد أضحت أخمادولينا علامة بارزة في كوكبة الشعراء الذين عرفوا يومذاك «بشعراء المنابر»، أولئك الذين رفعوا بأشعارهم واندفاعهم واتقاد حماستهم الأمل عاليا، في بلد أثخنته الحروب ونوائب الزّمن البلشفلي.