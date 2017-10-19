جوزيف برودسكي النبض السريّ للشعر

كتابة الشاعر الفرنسي جيل براسنيتزار

الملف ترجمة وإعداد: أحمد حميدة

شاعر.. روسيّ حدّ النّخاع، أميركيّ الجنسيّة منذ نفيه القسريّ والموجع سنة 1972، جوزيف برودسكي هو ابن من أبناء تلك النّهضة التي أعقبت ذوبان جليد السّنين السّوداء إثر وفاة ستالين. ولئن كانت أشعاره تسرّبت سرّا من تحت المعاطف داخل روسيا السّوفياتيّة، فإنّه لم يكن معروفاً حقيقة في بلدان الغرب. بعد نشره لقصائده في الستّينات، أوقفته السّلطة السوفييتيّة سنة 1964، وأصدرت بشأنه حكما بالأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات، تخلّلتها إقامات مزمنة في المصحّات النّفسيّة. لم يكن من قبل سوى شاعر افتراضيّ في سنّ الرّابعة والعشرين، فغدا منارة وضّاءة لجيل بأكمله.

إنّه لا يعدو كونه طائرا سقط من سماء رحيبة بالغة العلوّ.

ذاك مجرّد إعلام ورد في صحيفة مكتظّة بدويّ الإشاعات الزّائفة للعالم.