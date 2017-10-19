سنوات العذاب الأحمر

كتابة الشاعر الفرنسي جيل براسنيتزار

الملف ترجمة وإعداد: أحمد حميدة

لكأنّ الشاعر الرّوسيّ ليس مجرّد شاعر فحسب، ما دام الشّعر قد ظلّ لأمد بعيد المحرّك الدّافع للحركة الأدبيّة برمّتها في هذا البلد. ولئن تراجعت مكانته اليوم عمّا كانت عليه في الماضي القريب، ورغم كونه قد غدا جانبيّاً ومتمرّداً، فإنّه لا يزال يحتلّ مكانة مهيبة.. وقورة، لا يحظى بها الشّعر في أماكن كثيرة أخرى من العالم.

وإنّه لمن المتعذّر حقّاً في بضع كلمات، رسم مسار هذا الشّعر والقبض على مداراته عبر التّاريخ، بالنّظر إلى غزارته وتلوّن إيقاعاته، ، بل إنّه لمن المتعذّر حتّى الإلمام بمسار الشّعر الرّوسيّ الحديث وحده. حسبنا من هذه الكلمات أن تكون استهلالاً يُرسي بعض العلامات الدالّة والمنيرة، أو يقترح رسماً تخطيطيّاً لمشهد موسوم بالرّحابة وشدّة التلوّن، وإنّه لمن الثّابت أيضاً، أنّ وحدة هذا المشهد الشّعريّ تظلّ غير مؤكّدة، إذ نلاحظ اليوم وجود حشد من «جزائر» شعريّة صغرى، يبدو التّواصل بينها عسيراً، والملاحة بين ضفافها أمراً مستعصياً. وما هذه الوضعيّة في الحقيقة سوى نتاج تاريخ متوتّر، زاخر بالتقلّبات والأحداث المتشنّجة.

إنّ الخطوط العريضة لهذا المشهد قد يدركها المتخصّصون بالأدب الرّوسي، غير أنّها قد لا تبدو بذات الوضوح بالنّسبة للمتابع العادي حتّى وإن كان متابعاً متيقّظاً ومستنيراً، ولتكن بداية هذا الاستهلال إذن، تذكيراً وجيزاً بوضع الشّعر الرّوسيّ قبل الفترة السّوفييتيّة.