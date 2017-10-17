رحلة «حجر نيزكي» ذهاباً وإياباً بين المريخ والأرض

تولوز، فرنسا (أ ف ب)

سافر حجر نيزكي من المريخ إلى الأرض، ومنها إلى محطة الفضاء الدولية، ثم عاد إلى الأرض، وتستعد وكالة الفضاء الأميركية لإعادته إلى الكوكب الأحمر في رحلتها الآلية المقررة إلى هناك في عام 2020.

هذا الحجر النيزكي انفصل عن تربته في كوكب المريخ، بسبب ارتطام جرم بسطح الكوكب، ثم هبط على كوكب الأرض في الصحراء الكبرى.

وصار الحجر من ممتلكات مدينة الفضاء في تولوز في فرنسا، ثم نقله رائد الفضاء توما باسكيه إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، حيث أقام ستّة أشهر.

ووصف رائد الفضاء الفرنسي هذا الحجر بأنه «كنز»، وقال: «إنه سيعود إلى مصدره مع المهمة الأميركية غير المأهولة «مارس 2020»».

وقد اجتاز هذا الحجر الغلاف الجوي للأرض ثلاث مرات، أولاها حين سقط في الصحراء الكبرى، وثانيها حين نقل إلى محطة الفضاء الدولية، وثالثها حين أعيد مجدداً إلى الأرض في يونيو الماضي.

لكن رحلات هذا الحجر ذهابا وإيابا لم تنته بعد، فهو على موعد مع رحلة أخيرة تعيده إلى المريخ.

وشرح عالم الفيزياء الفلكي الفرنسي سيلفستر موريس لوكالة فرانس برس، أن الحجر سيقطّع إلى ثلاثة أجزاء، أحدها سيعود إلى مدينة الفضاء في تولوز، والثاني سيهدى لرائد الفضاء باسكيه «لشكره على اصطحابه معه»، والثالث سيذهب على متن المهمة الأميركية «مارس 2020» ليعود إلى موطنه.

ويستفيد العلماء من الحجر في ضبط الجهاز الفرنسي «سوبر كام» المرافق للرحلة، ويعوّل على هذا الجهاز إثبات أن المريخ كان يضم في الماضي شكلاً من أشكال الحياة.