البنتاجون: مقتل العشرات من «الدواعش» في البيضاء

صنعاء (الاتحاد)

قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها قتلت «العشرات» من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن في غارة جوية استهدفت مساء الاثنين «معسكري تدريب» للتنظيم في محافظة البيضاء (وسط). وكان سكان محليون ذكروا لـ»الاتحاد» أن طائرات بدون طيار يعتقد أنها أميركية شنت 12 غارة على مواقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقتي يكلا والعبل ببلدة ولد الربيع بمحافظة البيضاء، دون أن يؤكدوا سقوط قتلى وجرحى في الغارات الجوية لعدم اقترابهم من المواقع المستهدفة خشية تعرضهم للقصف مع استمرار تحليق الطائرات لساعات.

ولاحقاً أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان «مقتل العشرات من إرهابيي «‫داعش»‬ في محافظة ‫البيضاء‬ في اليمن‬ خلال غارة جوية بتاريخ 16 أكتوبر» استهدفت «معسكري تدريب (..) يُستخدمان لتدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وقاذفات آر بي جي».

ويعد هذا الهجوم هو الأول على تنظيم داعش الإرهابي الذي نفذ أول هجماته باليمن في مارس 2015 مستهدفاً مسجدين للمتمردين الحوثيين في صنعاء، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من المصلين. وتقول الولايات المتحدة إن داعش يستغل مناطق غير خاضعة لسلطة حكومة اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد للهجوم عليها وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.

إلا أن مسؤولاً محلياً في البيضاء قال لـ»الاتحاد» إن «الغارات الأميركية استهدفت تجمعين لعناصر تنظيم القاعدة في منطقتي يكلا والعبل» في شمال بلدة ولد الربيع، وهي معقل رئيسي للقاعدة في هذه المحافظة التي تشهد معارك بين المتشددين والمتمردين الحوثيين منذ عام 2015. وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الغارات «قتلت نحو 40 من عناصر القاعدة وإصابت عشرات آخرين»، واصفاً الهجوم بأنه «شكل ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي» الذي خسر هذا العام والعام المنصرم معاقله في محافظات حضرموت وشبوة وأبين في جنوب البلاد في هجمات عسكرية واسعة للقوات الحكومية بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية وطيران التحالف العربي.

وكان فرع تنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أقوى فروع التنظيم على مستوى العالم، خطط لإسقاط طائرات تابعة لشركات أميركية وأعلن مسؤوليته عن هجوم في عام 2015 على مقر صحيفة شارلي إبدو في باريس.