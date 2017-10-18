582 ألف لاجئ روهينجي ببنجلادش خلال شهرين وآلاف العالقين على الحدود

أحمد شعبان، وكالات (عواصم)

ارتفع عدد الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش المجاورة، إلى 582 ألفاً منذ أغسطس، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة أمس محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود وبعضهم عبروا نهر ناف الفاصل بين البلدين لكن السلطات البنجالية منعتهم من المغادرة باتجاه مخيمات اللاجئين.

وحثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، سلطات داكا أمس، على تسريع فحص نحو 20 ألفا من الروهينجا الذين تقطعت بهم السبل بعد عبورهم الحدود من ميانمار ونقلهم داخل البلاد إلى أماكن أكثر أمناً وأفضل للعيش.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد حميدي أمس، أن بلاده ستقدم اقتراحا للأمم المتحدة بشأن إصدار قرار لإقامة «منطقة آمنة» في ميانمار ليتمكن لاجئو الروهينجا، من العودة بسلام، مبيناً أن هذه المنطقة الآمنة ستحتاج إلى مراقبة أممية أو لمسؤولين أمنيين مبدياً مخاوفه في أن تصبح قضية هذه الأقلية المسلمة أزمة إنسانية طويلة المدى بالمنطقة.

وتحدثت المفوضية العليا للاجئين عن وصول 45 ألف لاجئ من الروهينجا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما ذكر المسؤول البنجالي المحلي محمد ميكاروزمان أمس أنه سمع بوصول نحو 20 ألف لاجئ منذ الأحد الماضي عبروا الحدود سيراً على الأقدام أو عن طريق قوارب في عدة نقاط. وقالت الناطقة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ماريكسي ميركادو، في تصريح صحفي في جنيف، إن هذه الارقام لا تشير إلى تدفق مفاجئ للاجئين، بل هي إحصاء أكثر دقة بات ممكناً مع التمكن من الوصول إلى المناطق القريبة من الحدود. وحذر أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في إفادة صحفية بجنيف بالقول «نحن قلقون للغاية على الأوضاع الإنسانية في بنجلادش حيث تقطعت السبل بآلاف من الواصلين الجدد قرب الحدود». وتابع «ندعو السلطات في بنجلادش إلى السماح على الفور بدخول هؤلاء اللاجئين الفارين من العنف وظروف الحياة التي تزداد صعوبة في بلادهم. كل دقيقة تمثل فرقاً نظراً لحالة الضعف التي يكونون عليها لدى وصولهم».

من جانبها أكدت الكويت أنها لن تتخلى عن الوقوف إلى جانب الروهينجا وحكومة بنجلاديش، معربة عن تأييدها لتوصيات اللجنة الأممية الاستشارية المعنية بحقوق هذه الأقلية، جاء ذلك في مداخلة المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال اجتماع الليلة قبل الماضية بعنوان «خطة الاستجابة الإنسانية لأزمة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش».

وقال العتيبي، إن الاجتماع تطرق لمساهمات المنظمات الحكومية والإغاثية بالكويت بناء على خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للروهينجا، التي بلغت ما يعادل 3ر2 مليون دولار.

وأضاف أن الاجتماع دعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بمؤتمر المانحين لخطة الاستجابة لأزمة الروهينجا المزمع عقده بجنيف في 23 أكتوبر الجاري.