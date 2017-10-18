كابول (عواصم)

لقي 78 شخصاً حتفهم أمس، باعتداءات شنتها حركة «طالبان» المتطرفة في 4 أقاليم أفغانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 21 شرطياً و20 مدنياً قضوا بهجوم استهدف منشأة أمنية، بإقليم باكتيا شرق أفغانستان، بينما أصيب نحو 200 آخرين. من جانب آخر، أكدت الحكومة المحلية في بيشاور الباكستانية، ومتشددون، أن ضربتين شنتهما طائرات أميركية بدون طيار، في المنطقة الجبلية على الحدود مع أفغانستان، حصدت 31 شخصاً، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق سراح الرهينة الكندي جوشوا بويلي وزوجته الأميركية وأبنائهما الثلاثة، الذين احتجزتهم طالبان في شمال غرب باكستان.

وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن هجوم جارديز المنسق الذي استهدف عناصر الشرطة بولاية باكتيا، وأوقع 41 قتيلاً على الأقل، بينما قتل 25 من عناصر الأمن و5 مدنيين في كمين بغزنة جنوب غرب كابول. واستهدف الهجوم الأول مجمعاً عسكرياً كبيراً في جارديز يضم وحدات عدة من قوات الشرطة ومركز تدريب على مقربة من إحدى الجامعات، واسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 160 شخصاً بينهم مدنيون، بحسب نائب وزير الداخلية الجنرال مراد علي مراد.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان انتهاء الهجوم بعد 5 ساعات على بدء المعارك، مبينة أن «جميع المهاجمين قد قضوا»، دون تحديد عددهم. وأصيب عدد كبير من طلاب الجامعة المجاورة في الانفجارات الأولى الناجمة عن سيارتين مفخختين.

وفي الوقت نفسه، قتل 25 من عناصر الأمن و12 مدنياً، وأصيب 10 بجروح في الهجوم الثاني بإقليم غزنة جنوب غرب كابول، بحسب وزارة الداخلية. وانفجرت آلية من نوع هامفي أمام مكاتب حاكم هذه المنطقة التي تبعد 100 كلم عن جارديز. وولاية باكتيا القريبة من الحدود مع المناطق القبلية في باكستان، معقل «لطالبان» ورصد فيها أيضا حضور قوي لشبكة «حقاني» التابعة للمتمردين، والتي نفذت عدداً كبيراً من الاعتداءات الدامية وعمليات الخطف.