«قسد» تطرد «داعش» من الرقة ومقتل 3250 شخصاً

عواصم (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المؤلفة من فصائل كردية وعربية سيطرتها أمس، بشكل كامل على مدينة الرقة المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» في سوريا، مؤكدة طرد التنظيم وخلو المحافظة تماماً، بينما قال متحدث عسكري أميركي، إنه تمت استعادة نحو 90% من الرقة من «داعش»، في معارك أسفرت عن مقتل نحو 3250 شخصاً، بينهم 1130 مدنياً خلال أكثر من أربعة أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو «تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة»، مؤكداً «سيطرت قواتنا بالكامل على الرقة»، وأضاف «انتهى كل شيء في الرقة»، مشيراً إلى «عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة، إن وجدت، وتطهير المدينة من الألغام» التي زرعها مقاتلو التنظيم.

ومن المقرر، بحسب سلو أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية «قريباً في بيان رسمي عن تحرير المدينة»، وقالت روجدا فلات القائدة في حملة الرقة بقوات سوريا الديمقراطية، إن القتال انتهى، ولكن التحالف يطهر الاستاد من الألغام وأي متشددين ما زالوا مختبئين.

من جهته، أفاد الجيش الأميركي أمس، بأنه يمكنه فقط تأكيد استعادة نحو 90% من مدينة الرقة من تنظيم «داعش».