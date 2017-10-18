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التحالف يقر تحرير 90% وتقدم قوات النظام في دير الزور

«قسد» تطرد «داعش» من الرقة ومقتل 3250 شخصاً

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تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017

عواصم (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المؤلفة من فصائل كردية وعربية سيطرتها أمس، بشكل كامل على مدينة الرقة المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» في سوريا، مؤكدة طرد التنظيم وخلو المحافظة تماماً، بينما قال متحدث عسكري أميركي، إنه تمت استعادة نحو 90% من الرقة من «داعش»، في معارك أسفرت عن مقتل نحو 3250 شخصاً، بينهم 1130 مدنياً خلال أكثر من أربعة أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو «تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة»، مؤكداً «سيطرت قواتنا بالكامل على الرقة»، وأضاف «انتهى كل شيء في الرقة»، مشيراً إلى «عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة، إن وجدت، وتطهير المدينة من الألغام» التي زرعها مقاتلو التنظيم.

ومن المقرر، بحسب سلو أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية «قريباً في بيان رسمي عن تحرير المدينة»، وقالت روجدا فلات القائدة في حملة الرقة بقوات سوريا الديمقراطية، إن القتال انتهى، ولكن التحالف يطهر الاستاد من الألغام وأي متشددين ما زالوا مختبئين.

من جهته، أفاد الجيش الأميركي أمس، بأنه يمكنه فقط تأكيد استعادة نحو 90% من مدينة الرقة من تنظيم «داعش».

ويأتي هذا الإعلان بعد سيطرة «قسد» صباح أمس على الملعب البلدي، بعد ساعات من إعلانها طرد مقاتلي التنظيم من دوار النعيم الواقع شرق الملعب، وشكلت هذه النقاط الواقعة وسط الرقة، آخر الجيوب التي انكف إليها العشرات من المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم المتطرف بعد أكثر من 4 أشهر من المعارك العنيفة التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية داخل المدينة بدعم من التحالف. ... المزيد
     
 