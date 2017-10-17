مقتل 4 جنود أتراك في شمال العراق

اسطنبول (وكالات)

قتل أربعة جنود أتراك في شمال العراق، اثنان في كمين نسب إلى عناصر من حزب العمل الكردستاني، واثنان في انفجار عبوة يدوية الصنع، وفق ما أفاد الجيش التركي. وأعلنت رئاسة أركان القوات التركية في بيان، صباح أمس، أن جنديين قتلا في انفجار عبوة يدوية الصنع في منطقة الزاب بشمال العراق، فيما أصيب اثنان آخران بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء التركية دوجان، أمس، أن عدد القتلى بين الجنود الأتراك في العملية التي بدأت أمس الأول ارتفع بذلك إلى أربعة.

وأعلن الجيش في وقت سابق مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة بجروح في كمين نسب أيضاً إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة حركة «إرهابية».

وأضافت الوكالة أن الجيش التركي «حيد» 16 فرداً من مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وبحسب البيانات، استخدم الجيش التركي طائرات من دون طيار لقصف مواقع الحزب.