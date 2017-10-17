السعودية تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء كردستان

الرياض (وام، الاتحاد)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، دعم المملكة العربية السعودية لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وأهمية تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي، لما في ذلك من خير العراق وشعبه.

وجدد العاهل السعودي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، «دعم المملكة لوحدة العراق، ورفضها نتائج الاستفتاء، الذي أقيم في إقليم كردستان العراق، وأن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كركوك، خصوصاً وأن العراق قد حقق انتصارات ملحوظة ضد الإرهاب».

كما جدد الملك سلمان دعوة المملكة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ومعالجة الأزمة الحالية من خلال الحوار، لتجنيب العراق الشقيق مزيداً من الصراعات الداخلية. وشدد «على إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون بين البلدين».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بموقف خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بأمن واستقرار العراق، وأكد حرص الحكومة على تفادي أي تصعيد عسكري، واستتباب الأمن في جميع الأراضي العراقية.

كما أكد حرص «العراق أيضاً على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والتي سيزورها في الأسبوع المقبل وفد وزاري عراقي، لتوقيع اتفاقيات تعاون، تصب في صالح البلدين».

من جهة أخرى، تصل اليوم الأربعاء إلى بغداد أول رحلة جوية من شركة (ناس) السعودية للطيران بعد توقف دام 25 سنة . وقال المدير الجوي لسلطة الطيران المدني، علي الشمري: «بعد استكمال الإجراءات النظامية، وتوقيع مذكرة مشتركة مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق على تسيير رحلتين تجريبيتين في الأسبوع».

وأضاف: «تصل الأربعاء أول طائرة لشركة ناس السعودية، تليها طائرة أخرى للشركة الملكية السعودية». وأوضح «أن الرحلات ستبدأ من المطارات الرئيسة بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع المقبلة».