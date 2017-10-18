العبادي: استفتاء كردستان انتهى وأصبح من الماضي

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد أربيل، السليمانية)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق الذي أجري الشهر الماضي «انتهى وأصبح من الماضي»، فيما وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم انتشار القوات العراقية في كركوك بأنها «أحداث عسكرية وسياسية استثنائية»، واتهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني أشخاصاً ينتمون لـ «طرف سياسي معروف» داخل الإقليم باتخاذ قرار انسحاب البيشمركة من كركوك لصالح القوات العراقية، مؤكداً أن «الاستفتاء لن يهدر»، بالتزامن مع سيطرة القوات العراقية على عدد من المناطق المختلف عليها التي كانت تحت سيطرة البيشمركة في محافظات نينوى وديالى، إضافة إلى مناطق جديدة في كركوك، بضمنها حقلي آفانا وباي حسن اللذين أعلنت القوات العراقية، أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد نيران أضرمتها قوات بيشمركة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بالحقلين النفطيين.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد أمس، إنه أبلغ القادة الأكراد بأن الاستفتاء سيضر بمصالح الكرد في المقام الأول، مؤكداً «لن ندخل في حرب داخلية، واستفتاء كردستان أصبح من الماضي». ودعا إلى حوار مع القيادة الكردية «تحت سقف الدستور»، مؤكداً أن «العلم العراقي لكل العراقيين، ويجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد». وحذر من القيام بأعمال تخريبية في كركوك والمناطق المختلف عليها، مؤكداً «سنعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على الحدود مع سوريا قريباً».

بالتزامن، قال الرئيس العراقي في خطاب متلفز، إن العملية العسكرية التي أدت إلى استعادة القوات العراقية الاتحادية السيطرة على محافظة كركوك وحقول النفط، سببها الاستفتاء على الاستقلال بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال معصوم المنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس لبارزاني «إن إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم أثار خلافات خطيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كما بين القوى السياسية الكردستانية ذاتها أفضت إلى عودة القوات الأمنية الاتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك».