محامي عائلة القذافي: سيف الإسلام يعود للعمل السياسي

موسكو، تونس (وكالات)

أكد خالد الزايدي محامي عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن نجله سيف الإسلام، سيعود للعمل السياسي، وتابع الزايدي، في حوار مع جريدة «سبوتنيك» الروسية قائلاً: «الوضع الحالي للبلاد، وفشل لغة الحوار البعيدة كل البعد عن الواقع عن الليبي، تحتاج لدور سيف الإسلام في الوصول لاتفاق سياسي».

ومن المقرر أن يقيم محامي عائلة القذافي مؤتمراً صحفياً في العاصمة التونسية، ليكشف فيه عن مستقبل العائلة ووضعها القانوني.وقال الزايدي: «هناك أخبار متداولة عن أن سيف الإسلام بعيد عن الساحة الليبية، ولكنه موجود، ويتواصل مع قيادات الشعب الليبي والقبائل، من أجل عقد مصالحات وتسوية سياسية حقيقية، بخلاف ما يحدث الآن في تونس من قبل لجنتي الحوار».

وأضاف قائلاً: «الحقيقة فيما يجري الآن، أنها ليست تسوية سياسية، ولكنها صفقة سياسية بين أصحاب مصالح شخصية، بعيدة كل البعد عن الشارع الليبي، ولا تمثل الشعب بقدر ما تمثل أجندات خارجية، تريد إطالة عمر الأزمة إلى مرحلة أخرى». ومضى بقوله «الوضع في ليبيا سيئ للغاية، والمواطن لا ينتظر أي شيء من هذه الحوارات، ويعرف الشارع الليبي أن تلك التسويات موجودة على الواجهة منذ 7 سنوات، وقدمت كل العناء والحرب والدمار والجوع للشعب الليبي».وأكد محامي عائلة القذافي أن تحركات سيف الإسلام لم تبدأ اليوم، ولكنه «يعمل منذ فترة من أجل عقد مصالحات من أجل النهوض بالأمن وتوطيد الدولة ومكافحة الإرهاب».