محامي عائلة القذافي: سيف الإسلام يعود للعمل السياسي

موسكو، تونس (وكالات)
أكد خالد الزايدي محامي عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن نجله سيف الإسلام، سيعود للعمل السياسي، وتابع الزايدي، في حوار مع جريدة «سبوتنيك» الروسية قائلاً: «الوضع الحالي للبلاد، وفشل لغة الحوار البعيدة كل البعد عن الواقع عن الليبي، تحتاج لدور سيف الإسلام في الوصول لاتفاق سياسي».
ومن المقرر أن يقيم محامي عائلة القذافي مؤتمراً صحفياً في العاصمة التونسية، ليكشف فيه عن مستقبل العائلة ووضعها القانوني.وقال الزايدي: «هناك أخبار متداولة عن أن سيف الإسلام بعيد عن الساحة الليبية، ولكنه موجود، ويتواصل مع قيادات الشعب الليبي والقبائل، من أجل عقد مصالحات وتسوية سياسية حقيقية، بخلاف ما يحدث الآن في تونس من قبل لجنتي الحوار».
|
|