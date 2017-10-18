الصومال يدعو للتبرع بالدم بعد أسوأ تفجير

مقديشو (وكالات)

قال وزير صومالي إن بلاده في حاجة ماسة للتبرع بالدم لعلاج الناجين من تفجير شاحنة في العاصمة مقديشو يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 400 آخرين، ويعد التفجير أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها الصومال.

وقال مسؤولون إنه يحمل بصمات جماعة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، وقال وزير الإعلام عبد الرحمن عمر عثمان إن الصومال ليس لديه بنك للدم وإن ضعف نظام الرعاية الصحية يعرقل جهود الاستجابة الطبية، وتوفر دول مثل تركيا مساعدة طبية، وقال لرويترز عبر الهاتف من مقديشو «نطلب الدم، نحتاج مساعدة للتعرف على القتلى لإبلاغ ذويهم».

وأضاف أن أكثر من 100 جثة دُفنت أمس الأول وأنها كانت في حالة «تعذر معها التعرف على أصحابها» وعبر عن أمله في إمكانية التعرف على بقية الجثث، ووصل أطباء أتراك، معظمهم جراحون ومتخصصون في إصابات العمود الفقري، ومعهم وزير الصحة التركي أمس الأول، وقال وزير الإعلام الصومالي إنهم «يعالجون المصابين في مستشفيات مقديشو»، وأضاف أن جيبوتي وكينيا أرسلتا أدوية جوا أمس .

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم الإرهابي، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين إن هذه المجزرة تطل علينا بوجهها القبيح، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للصومال في الطريق نحو استقرار رغم كافة الانتكاسات.