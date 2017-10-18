الصومال يدعو للتبرع بالدم بعد أسوأ تفجير

مقديشو (وكالات)
قال وزير صومالي إن بلاده في حاجة ماسة للتبرع بالدم لعلاج الناجين من تفجير شاحنة في العاصمة مقديشو يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 400 آخرين، ويعد التفجير أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها الصومال.
وقال مسؤولون إنه يحمل بصمات جماعة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، وقال وزير الإعلام عبد الرحمن عمر عثمان إن الصومال ليس لديه بنك للدم وإن ضعف نظام الرعاية الصحية يعرقل جهود الاستجابة الطبية، وتوفر دول مثل تركيا مساعدة طبية، وقال لرويترز عبر الهاتف من مقديشو «نطلب الدم، نحتاج مساعدة للتعرف على القتلى لإبلاغ ذويهم».
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وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم الإرهابي، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين إن هذه المجزرة تطل علينا بوجهها القبيح، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للصومال في الطريق نحو استقرار رغم كافة الانتكاسات.