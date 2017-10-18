الإمارات تدعو للاستفادة من تجربتها في «ضبط الفتوى»

أحمد شعبان(القاهرة)

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في كلمته في المؤتمر العالمي الثاني «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ويستمر لمدة 3 أيام بالقاهرة، بمشاركة 63 دولة، على دور الإفتاء في استقرار المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات الرشيدة وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة، وأسست المركز الرسمي للإفتاء، الذي يهدف إلى ضبط الفتوى في المجتمع، وتوحيد مرجعيتها، وتنمية الوعي الديني، ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة الفتاوى الشاذة، وفتاوى التطرف والتشدد والإرهاب.

وشهد الجلسة الافتتاحية شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والدكتور شوقي علام، مفتي مصر رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي في كلمته في الجلسة الافتتاحية، يشرفني أن أنقل لكم تحيات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وعبر عن شكره وتقديره على دعوته لهذا المؤتمر الذي يجمع الجهات والمؤسسات المسؤولة عن الإفتاء الشرعي في العالم، تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي،

وأشار الكعبي في كلمته إلى أن موضوع الفتوى يعد في غاية الأهمية في عالمنا المعاصر، لأن كثير من دولنا الإسلامية تعاني حالة من الفوضى، أدت إلى ظهور مكونات وتنظيمات إرهابية، تتخذ من الفتاوى الشاذة التي تصدرها ذريعة لتبرير جرائمها وإرهابها، حيث يقومون بنبش الفتاوى الشاذة وغير المنضبطة من متون الكتب ويعزلونها عن سياقها الديني ودربها التاريخي، ويفتون بها في غير زمانها ومكانها وضربها، وينجم عن ذلك تدمير البلاد، وإزهاق الأنفس، وخراب المجتمعات، وفقدان الاستقرار وضياع الازدهار، وتشويه الصورة الحضارية للإسلام الذي يدين به مليار ونصف المليار من سكان كوكب الأرض.