حركة تداول العملات بين المصارف القطرية والأجنبية شبه متوقفة

لندن (الاتحاد، وكالات)

كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية أمس، عن أن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، في ظل تعاملات شبه متوقفة بالعملات الأجنبية بينها وبين البنوك الدولية، وإحجامها عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار الذي لا يزال المصرف المركزي يوفره تغطية الطلب الداخلي بسعر 3.64 ريال. في وقت قالت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إنه في حال استمرار مقاطعة الدوحة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية».

وأشارت «بلومبرج» في تقريرها نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن المصارف القطرية باتت أقل رغبة في بيع الدولارات للمصارف الأجنبية، إلى حد أن نشاط تداول النقد الأجنبي بين الجانبين بات متوقفاً تقريباً. وقالت في دليل واضح على حجم الضرر الذي تلحقه المقاطعة بالنظام، إن المصارف في قطر باتت وعلى نحوٍ متزايد، أكثر إحجاماً عن تقديم حصص من الدولارات للبيع. وأضافت أن المصارف الأجنبية، التي تحتاج إلى أموال بالعملة الصعبة لاستيراد منتجات أو تمويل أنشطة تجارية أخرى لعملاء في قطر، تضطر للجوء إلى أسواق خارجية لشراء العملة الأميركية بأسعار أعلى (من تلك التي يتم التعامل بها في قطر)، وقد تُحمِّل هذه التكاليف على عاتق عملائها.

وكشفت «بلومبرج» النقاب عن انهيار الريال القطري أمام الدولار في أسواق المال خارج قطر، ووصوله الاثنين إلى أدنى مستوياته في هذا الشأن منذ عام 1988، حيث انخفض إلى 3.80 درهم، بحسب بياناتٍ قالت إنها جمعتها بنفسها. وشددت على الضغوط الهائلة التي تتعرض لها العملة القطرية منذ مطلع يونيو الماضي، بفعل التدابير الحازمة المُتخذة ضد النظام لإرغامه على العودة إلى الصف الخليجي والعربي، والتخلي عن سياساته التخريبية والطائشة. وأشارت إلى أن مصارف الدول الأربع سحبت منذ ذلك الوقت ودائعها من المصارف القطرية، وأوقفت إبرام أي صفقات جديدة مع نظيرتها القطرية.

وفي استعراض للضعف الذي يعتري القطاع المصرفي القطري في الوقت الراهن، قالت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن المصارف القطرية باتت تسعى إلى اجتذاب مستثمرين أجانب لضخ السيولة في شرايينها، بدلاً من اعتمادها كما كان الحال في السابق على حكومة الدوحة، وذلك بعدما طُلِبَ منها ذلك من جانب السلطات. وألقت الضوء في هذا الصدد على تقارير تفيد بأن مصارف مثل «بنك قطر الوطني» و«البنك التجاري» و«بنك الدوحة»، تبحث حالياً إمكانية السعي للحصول على قروض أو إصدار سندات للحصول على التمويل اللازم لها. كما ذَكَّرت بما كشفت عنه النقاب مؤخراً من أن الحكومة تبحث إصدار سندات دولية، بقيمة قد تصل إلى 9 مليارات دولار، بهدف سد العجز الراهن في ميزانيتها.