استنكار إماراتي بحريني لتجميد قطر أموال عبدالله بن علي وسلطان بن سحيم

دبي، عواصم (الاتحاد، وام ووكالات)

استنكرت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» أمس إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة منتهجة في قطر. كما استنكر «مركز المنامة لحقوق الإنسان» قيام السلطات الأمنية القطرية بالاعتداء على العاملين في قصر بن سحيم، وقيامها بمصادرة أموال عبد الله بن علي بما يعد انتهاكاً ممنهجاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير وللحق في المشاركة السياسية. في وقت ندد فيه ناشطون على «تويتر» بالاقتحام المسلح لقصر بن سحيم وذلك في وسم #اقتحام_مسلح_لقصر_سلطان_بن_سحيم، الذي شهد تفاعلاً واسعاً وتصدر قائمة الأكثر نشاطاً.

وأكد رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» محمد سالم الكعبي، أن إقدام النظام القطري على تجميد أموال عبدالله بن علي آل ثاني اعتداء صريح على حق الملكية، وإجراء غير شرعي، ومستنكر ومدان، ويؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان، وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي. كما استنكر تجميد النظام القطري لأموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام جهاز أمن الدولة على اقتحام قصره والذي يشكل إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته. وقال «إن تجميد أموال سلطان بن سحيم، وإقدام قوة مدججة بالسلاح من الأمن على اقتحام حرمة قصره، والعبث به يعكس حقيقة أن النظام القطري بات دولة بوليسية بعيدة عن سلوك الدولة المسؤولة»، مؤكداً أن هذا الإجراء المدان يعكس أيضاً أن قطر أصبحت نظاماً بوليسياً لا تعرف أو تحترم أياً من الضوابط التي كفلها وأقرها القانون.

بدوره، أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن استنكاره لقيام السلطات الأمنية في قطر بالاعتداء على العاملين في قصر سلطان بن سحيم وقيامها بمصادرة أموال عبد الله بن علي، ودعا السلطات في الدوحة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان و المقاصد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق والإعلانات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة ذات الصلة، مؤكداً أن الانتهاكات المتكررة الصادرة من السلطات القطرية تجاه المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق سحب الجنسية ومصادرة الأموال بغير الطرق القانونية المتعارف عليها في الدول المتحضرة تعد انتهاكاً ممنهجاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير وللحق في المشاركة السياسية.

إلى ذلك، ندد مغردو وسائل التواصل الاجتماعي بالاقتحام المسلح لقصر سلطان بن سحيم، وذلك عبر وسم #اقتحام_مسلح_لقصر_سلطان_بن_سحيم، الذي شهد تفاعلاً واسعاً، وتصدر قائمة الأكثر نشاطاً على «تويتر». ونشر مغردون سيرة حياة سلطان بن سحيم قائلين «سليل المجد نجل قائد محنك أول من تولى وزارة الخارجية بعد استقلال قطر». وانتقد مغردون النظام الذي يدعي الديمقراطية، وهو غير قادر على تطبيقها بقولهم «النظام الذي تغنى بالديمقراطية وحرية التعبير والرأي الآخر، اتضح أنه نموذج للقمع والاضطهاد ومصادرة الرأي». وقال آخرون «أوجه خطاب إلى أمير قطر عزمي بشارة وأقول له، إن الله يمهل، ولا يهمل لقد جعلت الأخ ينتهك حرمة أخيه». فيما غرد آخرون متسائلين «لا غرابة، قبل أيام هددوا بإبادة الشعب واليوم قاموا باقتحام قص سلطان بن سحيم».