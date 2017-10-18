محمد بن راشد ورئيس المالديف يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

دبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر أمس، فخامة الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق.
وبحث سموه ورئيس المالديف - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، خاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية. وأشاد الرئيس الضيف بالمستوى العالمي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ما عزز مكانتها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، معرباً عن أمله في استفادة بلاده من تجربة الإمارات والاستعانة بخبراتها البشرية المتقدمة.
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حضر المباحثات ومراسم التوقيع على الاتفاقيات، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس بعثة الشرف المرافقة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة غير المقيم لدى المالديف، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس المالديفي.