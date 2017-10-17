«الانضباط» توقف بلال وإسماعيل



تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017 دبي(الاتحاد) قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، إيقاف لاعب الوصل سعيد بلال مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف لاعب الوحدة محمد إسماعيل مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب تشابكهما في مباراة الفريقين في دوري الرديف، وتوجيه لفت نظر للاعب الشارقة ماجد سرور، وتغريمه ألف درهم، بسبب قصة شعره، وقررت اللجنة توجيه إنذار لمعالج نادي الشارقة ماهر بشير، وتغريمه ألفي درهم، بسبب اعتراضه على قرار حكم مباراة الفريق أمام حتا، وتغريم نادي الشارقة 20 ألف درهم، بسبب سلوكيات جماهيره في المباراة نفسها، وتوجيه إنذار لمشرف الكرة في عجمان عبد الله إبراهيم الظاهري، وتغريمه ألفي درهم.