«كلمات» تدعو إلى الارتقاء بكتاب الطفل

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت «مجموعة كلمات» الإماراتية المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب باللغة العربية،‏‭ ‬مشاركتها ‬في ‬معرض ‬فرانكفورت ‬الدولي ‬للكتاب ‬الذي اختتم يوم الأحد الفائت، بدعوة ‬الأدباء ‬والمؤلفين ‬إلى ‬إنتاج ‬كتب ‬أكثر ‬جودة، ‬كما ‬دعت ‬الناشرين ‬الدوليين ‬إلى ‬استكشاف ‬سوق ‬النشر ‬العربي ‬بشكل ‬أعمق، ‬وخصوصاً ‬في ‬مجال ‬كتب ‬الأطفال ‬واليافعين. حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الناشرين، تم خلالها بحث الشراكات المحتملة مع دور النشر والتوزيع العالمية الرائدة.

وقال تامر سعيد، مدير عام «مجموعة كلمات»: «شكَلت مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فرصةً ثمينة لنا للتواصل مع اللاعبين الدوليين في صناعة النشر، والوصول إلى شبكة عالمية واسعة النطاق لإيصال رسالتنا بشكل مباشر».