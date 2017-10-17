«كلمات» تدعو إلى الارتقاء بكتاب الطفل

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت «مجموعة كلمات» الإماراتية المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب باللغة العربية، مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي اختتم يوم الأحد الفائت، بدعوة الأدباء والمؤلفين إلى إنتاج كتب أكثر جودة، كما دعت الناشرين الدوليين إلى استكشاف سوق النشر العربي بشكل أعمق، وخصوصاً في مجال كتب الأطفال واليافعين. حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الناشرين، تم خلالها بحث الشراكات المحتملة مع دور النشر والتوزيع العالمية الرائدة.
وقال تامر سعيد، مدير عام «مجموعة كلمات»: «شكَلت مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فرصةً ثمينة لنا للتواصل مع اللاعبين الدوليين في صناعة النشر، والوصول إلى شبكة عالمية واسعة النطاق لإيصال رسالتنا بشكل مباشر».
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