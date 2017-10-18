معرض للوثائق التاريخية في بلدية دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، أمس الأول، معرض الوثائق التاريخية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات في البلدية والضيوف وممثلي بعض الجهات الثقافية المعنية بجمع الوثائق والمخطوطات.

واستمع المهندس حسين لوتاه من عبد العزيز الشحي، رئيس مركز دبي للوثائق التاريخية، إلى شرح عن مكونات المعرض الذي حوى وثائق تخص أوائل حكام آل مكتوم في دبي، وأخرى عن المعلمين ورجال الدين والأدباء والتراث التاريخي، وأختاماً من موقع ساروق الحديد التاريخي، شملت بعض الأختام المصرية والسومرية والعُمانية والتي يعود بعضها إلى آلاف السنين، وكذلك خرائط لدبي يعود تاريخها إلى نحو خمسمائة عام مضت، بالإضافة إلى الأجهزة القديمة التي كانت تستخدم في التوثيق في ذلك الوقت.

كما شمل الاحتفال أيضاً ندوة قيمة عن الوثيقة والحفاظ على الهوية الوطنية، وذلك لاعتبار الوثيقة والمخطوطة تاريخ شعب، وتأكيد على هويته الوطنية.